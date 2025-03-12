  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Энрике - после выхода в 1/4 ЛЧ: Мы были лучше в Париже, а соперник - в Ливерпуле
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике - после выхода в 1/4 ЛЧ: Мы были лучше в Париже, а соперник - в Ливерпуле

Лига Чемпионов

Лотерея решила исход

Энрике - после выхода в 1/4 ЛЧ: Мы были лучше в Париже, а соперник - в Ливерпуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:0, пен. 4:1).

"Неважно, заслужили ли мы победу. Обе команды заслужили пройти дальше. Мы были лучше в Париже, а они были лучше здесь (в Ливерпуле - прим.). Моя команда продемонстрировала характер на "Энфилде". Атмосфера была отличной, и это было тяжело.

Когда жеребьевка свела "Ливерпуль" с "ПСЖ", оба тренера подумали одинаково: это одна из лучших игр, которые можно посмотреть в Европе. Лига чемпионов не имеет ничего общего со стабильностью. Вы должны быть великолепны в моменты. Мы много страдали. Соперник тоже много страдал", - сказал Энрике в интервью Amazon Prime.

Читайте такжеСлот - после вылета от ПСЖ: Это лучший футбольный матч, в котором я когда-либо участвовал

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Фейеноорда: Интер слишком силен, но пенальти очень сомнительный
yellow-arrow
Симоне Индзаги высказался о выходе Интера в четвертьфинал Лиги чемпионов
yellow-arrow
Слот - после вылета от ПСЖ: Это лучший футбольный матч, в котором я когда-либо участвовал
Лига чемпионов Луис Энрике Ливерпуль Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости