Энрике - после выхода в 1/4 ЛЧ: Мы были лучше в Париже, а соперник - в Ливерпуле

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:0, пен. 4:1).

"Неважно, заслужили ли мы победу. Обе команды заслужили пройти дальше. Мы были лучше в Париже, а они были лучше здесь (в Ливерпуле - прим.). Моя команда продемонстрировала характер на "Энфилде". Атмосфера была отличной, и это было тяжело.

Когда жеребьевка свела "Ливерпуль" с "ПСЖ", оба тренера подумали одинаково: это одна из лучших игр, которые можно посмотреть в Европе. Лига чемпионов не имеет ничего общего со стабильностью. Вы должны быть великолепны в моменты. Мы много страдали. Соперник тоже много страдал", - сказал Энрике в интервью Amazon Prime.