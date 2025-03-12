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Главный тренер Фейеноорда: Интер слишком силен, но пенальти очень сомнительный

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Главный тренер Фейеноорда: Интер слишком силен, но пенальти очень сомнительный

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Робин ван Перси, главный тренер "Фейеноорда", на пресс-конференции проанализировал поражение своей команды со счетом 2:1 на "Сан-Сиро" против "Интера".

"Игроки выложились на полную и хорошо защищались, как в высоком, так и в низком блоке. Были моменты, которые должны были быть лучше, но мы играли против очень сильной команды, и когда они начинают прессинговать, это действительно трудно.

Пропустить быстрый гол - всегда неприятно, но мы слышали наших болельщиков на протяжении всего матча, они нас поддерживали. Ребята сделали все, что могли, и я не могу требовать от них большего", - сказал ван Перси.

Его также спросили, верил ли он в выход в 1/4, когда счет еще был 1:1.

"Да, и игроки тоже. Всегда хорошо, когда удается сравнять счет, хотя нам нужно было забить еще два гола. Жаль, что сразу после перерыва мы пропустили. Пенальти был сомнительный, возможно, его назначили слишком легко. Мне кажется, что контакта не было. Защитник допустил ошибку, но игроки имеют право ошибаться", - сказал ван Перси.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Нидерландов "Фейенорд" занимает 5 место с 44 очками.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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