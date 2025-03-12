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Лилль - Боруссия Д: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Лилль - Боруссия Д: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Лилль - Боруссия Д: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лилль" и "Боруссия Дортмунд" снова сойдутся на поле в рамках Лиги чемпионов, и это противостояние обещает быть напряженным, ведь в первом матче с немецкой командой "Лилль" сыграл вничью 1:1.

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Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 12 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
12.03.2025. Пьер Моруа (Франция, Вильнев-д'Аск)
Главный судья: Сандро Шарер (Швейцария)

Лилль - Боруссия Д. 19:45

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляция: Лилль - Боруссия Д
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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