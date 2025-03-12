Лилль - Боруссия Д: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Лилль" и "Боруссия Дортмунд" снова сойдутся на поле в рамках Лиги чемпионов, и это противостояние обещает быть напряженным, ведь в первом матче с немецкой командой "Лилль" сыграл вничью 1:1.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 12 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала

12.03.2025. Пьер Моруа (Франция, Вильнев-д'Аск)

Главный судья: Сандро Шарер (Швейцария)

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