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Лилль - Боруссия Д: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лилль - Боруссия Д: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.03.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилль" и "Боруссия Дортмунд" снова сойдутся на поле в рамках Лиги чемпионов, и это противостояние обещает быть напряженным, ведь в первом матче с немецкой командой "Лилль" сыграл вничью 1:1.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в среду, 12 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала
12.03.2025. Пьер Моруа (Франция, Вильнев-д'Аск)
Главный судья: Сандро Шарер (Швейцария)
Лилль - Боруссия Д. 19:45
Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
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