Гарри Кейн установил рекорд в Лиге чемпионов по количеству голов среди англичан.

Согласно данным от авторитетного статистического портала Opta, форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн стал первым англичанином в истории, которому удалось забить не менее 10 голов за один сезон в Лиге чемпионов.

10 - Harry Kane is the first ever English player to score 10 goals in a single European Cup/UEFA Champions League campaign. Exceptional. pic.twitter.com/46kSk1882R — OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2025

Добавим, что Кейн теперь является вторым англичанином после Дэвида Бекхэма, который в этом турнире отметился 50 результативными действиями. На счету 31-летнего бомбардира 39 голов и 11 ассистов в Лиге чемпионов.

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В этом сезоне Гарри Кейн забил 32 гола и отдал 11 результативных передач в 36 матчах за "Баварию" во всех турнирах.