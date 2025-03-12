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Кейн установил рекорд в Лиге чемпионов по количеству голов среди англичан

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Кейн установил рекорд в Лиге чемпионов по количеству голов среди англичан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гарри Кейн установил рекорд в Лиге чемпионов по количеству голов среди англичан.

Согласно данным от авторитетного статистического портала Opta, форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн стал первым англичанином в истории, которому удалось забить не менее 10 голов за один сезон в Лиге чемпионов.

Добавим, что Кейн теперь является вторым англичанином после Дэвида Бекхэма, который в этом турнире отметился 50 результативными действиями. На счету 31-летнего бомбардира 39 голов и 11 ассистов в Лиге чемпионов.

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В этом сезоне Гарри Кейн забил 32 гола и отдал 11 результативных передач в 36 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Харри Кейн
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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