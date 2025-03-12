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Кейн установил рекорд в Лиге чемпионов по количеству голов среди англичан
Никто ранее не мог достичь этой отметки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гарри Кейн установил рекорд в Лиге чемпионов по количеству голов среди англичан.
Согласно данным от авторитетного статистического портала Opta, форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн стал первым англичанином в истории, которому удалось забить не менее 10 голов за один сезон в Лиге чемпионов.
10 - Harry Kane is the first ever English player to score 10 goals in a single European Cup/UEFA Champions League campaign. Exceptional. pic.twitter.com/46kSk1882R— OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2025
Добавим, что Кейн теперь является вторым англичанином после Дэвида Бекхэма, который в этом турнире отметился 50 результативными действиями. На счету 31-летнего бомбардира 39 голов и 11 ассистов в Лиге чемпионов.
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В этом сезоне Гарри Кейн забил 32 гола и отдал 11 результативных передач в 36 матчах за "Баварию" во всех турнирах.
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