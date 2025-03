Гарри Кейн установил рекорд в Лиге чемпионов по количеству голов среди англичан.

Согласно данным от авторитетного статистического портала Opta, форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн стал первым англичанином в истории, которому удалось забить не менее 10 голов за один сезон в Лиге чемпионов.

10 - Harry Kane is the first ever English player to score 10 goals in a single European Cup/UEFA Champions League campaign. Exceptional. pic.twitter.com/46kSk1882R