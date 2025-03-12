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Ямаль: Мы будем бороться за победу в каждом турнире

Лига Чемпионов

Талантливый нападающий имеет серьезные амбиции

Ямаль: Мы будем бороться за победу в каждом турнире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль дал комментарий после матча с "Бенфикой" (3:1) и поделился собственными мыслями о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Я должен поблагодарить Рафинью, который был очень внимательным и смог откликнуться на мой пас и забить. Он проводит очень хороший сезон, и я действительно рад за него. Мой гол? Я думаю, что это лучший гол в моей карьере. Я бы поставил его в один ряд с тем, что забил на чемпионате Европы в ворота сборной Франции.

Мы будем бороться за все титулы, мы соревнуемся и показываем это", — приводит его слова сайт Barca Universal.

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Добавим, что 17-летний Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил гол и отдал ассист в одном матче в этом турнире.

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Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Барселона Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Андрей Журба
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