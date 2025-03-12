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Ямаль: Мы будем бороться за победу в каждом турнире
Талантливый нападающий имеет серьезные амбиции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль дал комментарий после матча с "Бенфикой" (3:1) и поделился собственными мыслями о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
"Я должен поблагодарить Рафинью, который был очень внимательным и смог откликнуться на мой пас и забить. Он проводит очень хороший сезон, и я действительно рад за него. Мой гол? Я думаю, что это лучший гол в моей карьере. Я бы поставил его в один ряд с тем, что забил на чемпионате Европы в ворота сборной Франции.
Мы будем бороться за все титулы, мы соревнуемся и показываем это", — приводит его слова сайт Barca Universal.
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Добавим, что 17-летний Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил гол и отдал ассист в одном матче в этом турнире.
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