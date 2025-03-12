Ямаль: Мы будем бороться за победу в каждом турнире

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль дал комментарий после матча с "Бенфикой" (3:1) и поделился собственными мыслями о выходе команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Я должен поблагодарить Рафинью, который был очень внимательным и смог откликнуться на мой пас и забить. Он проводит очень хороший сезон, и я действительно рад за него. Мой гол? Я думаю, что это лучший гол в моей карьере. Я бы поставил его в один ряд с тем, что забил на чемпионате Европы в ворота сборной Франции.

Мы будем бороться за все титулы, мы соревнуемся и показываем это", — приводит его слова сайт Barca Universal.