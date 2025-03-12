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Капитан Ливерпуля отреагировал на вылет его команды от ПСЖ в Лиге чемпионов
Лидер мерсисайдцев готовится к следующему вызову в сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал вылет его команды от "Пари Сен-Жермен" (0:1, пен. 1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Это был очень напряженный матч. Сегодня был совершенно другой "Ливерпуль", нежели в Париже. Мы создали много опасных моментов, но, в конце концов, все дошло до серии пенальти, где мы, к сожалению, проиграли".
"Это часть футбола. Я сказал ребятам, что они могут быть разочарованными результатом, однако мы не должны опускать голову, потому что это не конец сезона. Мы должны готовиться к следующему вызову в эти выходные. Нам надо сосредоточиться на матче с "Ньюкаслом" в финале Кубка Лиги", — добавил ван Дейк.
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Напомним, что матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" за трофей Кубка английской лиги состоится на "Уэмбли" уже в воскресенье, 16-го марта. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.
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