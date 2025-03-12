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Известно, что капитан ПСЖ сказал Доннарумме перед серией пенальти
Поддержал вратаря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма стал героем ответного матча против "Ливерпуля" (1:0, пен. 4:1), отразив два пенальти в послематчевой серии.
Капитана парижан Маркиньоса уже не было на поле, когда началась серия пенальти, но бразилец подошел Доннарумме и сказал ему несколько слов. После игры Маркиньос рассказал, что именно он сказал итальянцу.
"Перед пенальти я сказал ему: "Этот матч для тебя". Мы все знаем, что после первой игры о нем много говорили. Сегодня он снова показал свою ценность, насколько он важен.
На протяжении всего матча он был очень агрессивен, выходил из ворот. Он был очень активным на всех стандартных положениях. Сегодня он показал, на что способен, и мы все рады за него, потому что он великий, мы хотим, чтобы он показывал лучшие результаты. Мы все счастливы, когда он такой решительный, потому что это действительно помогает нам", - сказал Маркиньос.
Добавим, что в четвертьфинале ЛС "ПСЖ" сыграет с победителем пары "Брюгге" - "Астон Вилла".
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