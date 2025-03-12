Анри не считает Салаха фаворитом в борьбе за Золотой мяч

Легендарный экс-нападающий "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри высказался о борьбе за Золотой мяч.

"Как по мне, сейчас Рафинья лидер в гонке за Золотой мяч. Он забил 11 голов в Лиге чемпионов. Мохамед Салах является отличным кандидатом на эту награду, Гарри Кейн также является достойным кандидатом, а успех Усмана Дембеле зависит от того, выиграет ли "Пари Сен-Жермен" в этом сезоне Лиги чемпионов. Если вы хорошо выступаете в Лиге чемпионов и выигрываете чемпионат своей страны, очевидно, у вас будет больше шансов".

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"Рафинья находится в своей лучшей форме, забив кучу голов. Кейн и Салах также забили много голов, но в том числе с пенальти. Я не считаю, что не нужно забивать пенальти. Вы видите, что Мо проводит шикарный сезон, который мы больше никогда не увидим. Это невероятно. Однако мы также должны говорить немного больше о Рафинье, который является полноценным нападающим. Он умеет играть под давлением, у него отличный дриблинг, а також он пресингует и защищается, помогая своим партнерам по команде", — добавил Анри.

"Raphinha is ahead, with the Ballon d'Or."



Thierry Henry believes the Barcelona star is an early favorite to take home the prestigious award ???? pic.twitter.com/6t6V4meq0J — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 11, 2025

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Подчеркнем, что этот сезон является лучшим с индивидуальной точки зрения в карьере Рафиньи. В 41 матче за "Барселону" во всех турнирах он забил 27 голов и отдал 19 ассистов.