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Это произошло впервые за 40 лет. ПСЖ отметился интересным достижением по итогам игры с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" стал первым за 40 лет французским клубом, который победил в серии пенальти Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
Прекрасная игра на линии Джанлуиджи Доннаруммы позволила "ПСЖ"
Таким образом, "ПСЖ" прервал серию из четырех проигранных серий пенальти французскими клубами в КЕЧ/ЛЧ.
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En éliminant Liverpool lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions à Anfield, le PSG est devenu la deuxième équipe française à se qualifier en C1 à l'issue d'une séance de tirs au but, après Bordeaux contre le FC Dnipro... en 1985— L'ÉQUIPE (@lequipe) March 12, 2025
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