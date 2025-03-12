Это произошло впервые за 40 лет. ПСЖ отметился интересным достижением по итогам игры с Ливерпулем

"Пари Сен-Жермен" стал первым за 40 лет французским клубом, который победил в серии пенальти Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Прекрасная игра на линии Джанлуиджи Доннаруммы позволила "ПСЖ" победить "Ливерпуль" в серии пенальти матча 1/8 Лиги чемпионов . Последний раз команда из Франции побеждала в турнире в серии одиннадцатиметровых в 1985 году - тогда в четвертьфинале еще Кубка европейских чемпионов "Бордо" победил "Днепр".

Таким образом, "ПСЖ" прервал серию из четырех проигранных серий пенальти французскими клубами в КЕЧ/ЛЧ.

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