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Это произошло впервые за 40 лет. ПСЖ отметился интересным достижением по итогам игры с Ливерпулем

Лига Чемпионов
Это произошло впервые за 40 лет. ПСЖ отметился интересным достижением по итогам игры с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" стал первым за 40 лет французским клубом, который победил в серии пенальти Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Прекрасная игра на линии Джанлуиджи Доннаруммы позволила "ПСЖ" победить "Ливерпуль" в серии пенальти матча 1/8 Лиги чемпионов. Последний раз команда из Франции побеждала в турнире в серии одиннадцатиметровых в 1985 году - тогда в четвертьфинале еще Кубка европейских чемпионов "Бордо" победил "Днепр".

Таким образом, "ПСЖ" прервал серию из четырех проигранных серий пенальти французскими клубами в КЕЧ/ЛЧ.

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Лига чемпионов Ливерпуль пенальти Пари Сен-Жермен
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