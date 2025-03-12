Герой ПСЖ в матче против Ливерпуля ответил на критику от журналистов

Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма, который стал героем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:1, пен. 1:4), ответил на критику от местных журналистов.

"Я видел много критики со стороны некоторых так называемых журналистов, которые говорят, совершенно не зная, что значит быть вратарем. В первой игре мы пропустили гол после первого же удара "Ливерпуля" в створ ворот. Все подумали, что это моя вина. Это нормально. Я улыбаюсь и продолжаю упорно работать ради "ПСЖ".

Добавим, что 26-летний итальянский голкипер за выигранную серию пенальти получил награду лучшему игроку матча.

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В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 9 "сухих" поединков в 30 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.