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Герой ПСЖ в матче против Ливерпуля ответил на критику от журналистов

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Закрыл рот всем хейтерам

Герой ПСЖ в матче против Ливерпуля ответил на критику от журналистов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма, который стал героем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:1, пен. 1:4), ответил на критику от местных журналистов.

"Я видел много критики со стороны некоторых так называемых журналистов, которые говорят, совершенно не зная, что значит быть вратарем. В первой игре мы пропустили гол после первого же удара "Ливерпуля" в створ ворот. Все подумали, что это моя вина. Это нормально. Я улыбаюсь и продолжаю упорно работать ради "ПСЖ".

Добавим, что 26-летний итальянский голкипер за выигранную серию пенальти получил награду лучшему игроку матча.

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В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 9 "сухих" поединков в 30 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

Читайте такжеИзвестно, что капитан ПСЖ сказал Доннарумме перед серией пенальти
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Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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