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Алиссон - о вылете из Лиги чемпионов: Поражение всегда тяжело принять
Бразилец уверен в том, что его команда не собирается опускать руки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон дал комментарий после матча с "Пари Сен-Жермен" (0:1, пен. 1:4) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы сыграли намного лучше по сравнению с первым матчем, это хорошо. Но, к сожалению, нам не удалось достичь желаемого результата. Мы должны признать, что нашим соперником была действительно хорошая команда. Поражение всегда трудно принимать, но мы знаем, что способны на большее. Мы не собираемся жаловаться, потому что уже в выходные нас ждет финал Кубка английской Лиги с "Ньюкаслом". Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы получить трофей".
"В футболе может случиться что угодно, особенно в серии послематчевых пенальти. Джанлуиджи Доннарумма провел блестящую игру. В целом, они хорошо защищались. В конце концов, в Лиге чемпионов играют лучшие команды мира, поэтому мы просто должны продолжать идти до конца сезона", — добавил Алиссон.
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Добавим, что матч между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" за трофей Кубка английской лиги состоится на "Уэмбли" уже в воскресенье, 16-го марта. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.
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