Президент ПСЖ: Мы строим молодую команду на будущее

Прошлой ночью "Пари Сен-Жермен" сделал большой шаг в изменении своего имиджа в Европе. Долгое время парижан воспринимали как легковесного участника Лиги чемпионов из-за команды, построенной вокруг ряда часто переоцененных суперзвезд.

Выбив "Ливерпуль" (4:1 по пенальти) на "Энфилде", парижане изменили это мнение и подтвердили правильность решения руководства сосредоточиться на долгосрочной перспективе, а не только на громких именах. Эта новая стратегия заставила "ПСЖ" обратить внимание на молодые таланты с высоким потенциалом развития по всей Европе. Прошлым летом клуб подписал Жоау Невеша (20) и Дезире Дуэ (19), а годом ранее к команде присоединился Брэдли Барколя (22).

После матча президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи похвалил свою команду, но призвал оставаться реалистами, отметив, что проект лишь на начальной стадии.

"Даже если бы мы проиграли этот матч, я бы сказал то же самое. Мы строим молодую команду для будущего. Этот процесс требует времени. Мы создаем что-то на перспективу. Мы не будем заявлять, что выиграем Лигу чемпионов уже сегодня, но шаг за шагом, матч за матчем, мы строим будущее", - сказал президент.

Добавим, что в четвертьфинале ЛЧ "ПСЖ" сыграет с победителем пары "Брюгге" - "Астон Вилла".