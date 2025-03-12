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Диего Симеоне: Анчелотти намного лучше меня
Похвалил накануне матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" и "Реал" определят, кто пройдет в 1/4 финала Лиги чемпионов. Действующие обладатели трофея имеют преимущество в один гол после первого матча на "Сантьяго Бернабеу", но "матрасники" попытаются отыграться на своем поле.
Перед матчем главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отреагировал на слова своего коллеги из "Реала" Карло Анчелотти, который сказал, что они с Симеоне имеют схожие футбольные идеи.
"Я провел определенное время в Италии, а он там родился. Именно жизненный опыт делает наши взгляды немного похожими. Но очевидно, что Анчелотти намного лучше меня", - сказал Симеоне.
Добавим, что матч мадридскими командами состоится сегодня, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени.
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