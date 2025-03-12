Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Арсенала поделился мыслями накануне ответного матча против ПСВ
Нужно попытаться забить еще несколько голов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "ПСВ" капитан "канониров" Мартин Эдегор рассказал о невероятной победе (7:1) в Нидерландах и тактике команды на ответный матч, учитывая комфортное преимущество.
"Первая игра на прошлой неделе была фантастической, думаю, это, пожалуй, самая большая победа, в которой я участвовал. Не могу припомнить подобного результата на клубном уровне. Я играл в больших победных матчах за сборную, но в клубном футболе это, пожалуй, самый крупный счет, который я видел.
Сейчас мы в непривычной ситуации перед ответным матчем, но мы должны сделать свою работу. Независимо от счета перед игрой, мы всегда с нетерпением ждем матчей Лиги чемпионов на своем стадионе и всегда играем на победу.
Наша задача - снова показать хорошую игру, забить еще несколько голов и подойти к выходным в хорошем настроении. Мы хотим сохранить это ощущение победы, ведь впереди нас ждет важный матч против "Челси" перед международной паузой, поэтому нужно выиграть сегодня и уйти на перерыв на позитивной волне", - сказал Эдегор.
Добавим, что ответный матч состоится сегодня, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- "Не Шевченко, не Ребров". Милевский назвал главную легенду Динамо
- "ЛЧ для Бенфики завершается, но...". Трубин прокомментировал вылет своей команды из престижного турнира
- Футболисты ПСЖ уверены в выходе в четвертьфинал Лиги Чемпионов и назвали две команды, которые сильнее Ливерпуля
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО