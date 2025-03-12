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Капитан Арсенала поделился мыслями накануне ответного матча против ПСВ

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Нужно попытаться забить еще несколько голов

Капитан Арсенала поделился мыслями накануне ответного матча против ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против "ПСВ" капитан "канониров" Мартин Эдегор рассказал о невероятной победе (7:1) в Нидерландах и тактике команды на ответный матч, учитывая комфортное преимущество.

"Первая игра на прошлой неделе была фантастической, думаю, это, пожалуй, самая большая победа, в которой я участвовал. Не могу припомнить подобного результата на клубном уровне. Я играл в больших победных матчах за сборную, но в клубном футболе это, пожалуй, самый крупный счет, который я видел.

Сейчас мы в непривычной ситуации перед ответным матчем, но мы должны сделать свою работу. Независимо от счета перед игрой, мы всегда с нетерпением ждем матчей Лиги чемпионов на своем стадионе и всегда играем на победу.

Наша задача - снова показать хорошую игру, забить еще несколько голов и подойти к выходным в хорошем настроении. Мы хотим сохранить это ощущение победы, ведь впереди нас ждет важный матч против "Челси" перед международной паузой, поэтому нужно выиграть сегодня и уйти на перерыв на позитивной волне", - сказал Эдегор.

Добавим, что ответный матч состоится сегодня, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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