Астон Вилла - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

После довольно-таки комфортной победы в первом матче команда Унаи Эмери попытается закрепить свой успех в противостоянии с "Брюгге" в 1/8 финала Лиги чемпионов в родных стенах и пройти в следующий раунд еврокубка.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

12 марта. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

"Астон Вилла" — "Брюгге"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4