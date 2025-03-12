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Астон Вилла - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Астон Вилла - Брюгге: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.03.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Астон Вилла - Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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После довольно-таки комфортной победы в первом матче команда Унаи Эмери попытается закрепить свой успех в противостоянии с "Брюгге" в 1/8 финала Лиги чемпионов в родных стенах и пройти в следующий раунд еврокубка.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
12 марта. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
"Астон Вилла" — "Брюгге"
Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Трансляція матчу "Астон Вілла" - "Брюгге"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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