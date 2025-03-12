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Арсенал - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Арсенал - ПСВ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.03.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Арсенал - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСВ", похоже, станет обычной формальностью. Неделю назад "канониры" уничтожили соперника со счетом 7:1, поэтому вопрос о том, кто пройдет в следующий раунд не стоит. Этот вечер еврокубков может стать возможностью для Александра Зинченко выйти на поле в стартовом составе команды.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
12 марта. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"
"Арсенал" — "ПСВ"
Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу "Арсенал" - "ПСВ"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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