Арсенал - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "ПСВ", похоже, станет обычной формальностью. Неделю назад "канониры" уничтожили соперника со счетом 7:1, поэтому вопрос о том, кто пройдет в следующий раунд не стоит. Этот вечер еврокубков может стать возможностью для Александра Зинченко выйти на поле в стартовом составе команды.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

12 марта. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

"Арсенал" — "ПСВ"

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2