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Впервые за 11 сезонов. Интер прошёл в 1/4 финала Лиги Чемпионов дважды в трёх последних сезонах

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Впервые за 11 сезонов. Интер прошёл в 1/4 финала Лиги Чемпионов дважды в трёх последних сезонах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" прошёл в 1/4 финала Лиги Чемпионов в двух из трёх последних сезонах.

В сезоне 2022/23 и 2024/25 "Интер" проходил в эту стадию. В сезоне 2023/24 итальянский клуб вылетел от "Атлетико".

Примечательно, что итальянский клуб в предыдущие 11 сезонов вылетал на стадии 1/8 финала.

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Напомним, что "Интер" по итогу двух матчей прошёл "Фейеноорд". Итальянский клуб в 1/4 финала турнира сыграет с "Баварией". Первый матч состоится 8 апреля.

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Источник:
Opta Paolo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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