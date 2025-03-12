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Хавбек Реала - о поединке против Атлетико в ЛЧ: Мы знаем, что это будет очень тяжелый матч
Игрок ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".
"Вся команда готова к этому поединку. Мы знаем, что это будет очень тяжелый матч, особенно на выезде, но мы собираемся выложиться на полную. Мы в хорошей форме и хотим продолжать так, чтобы выиграть больше титулов в этом году.
У нас невероятный состав, мы поддерживаем друг друга все время. Но самое главное - это каждая игра, я уверен, что для вас говорить обо всем - это ваша работа, но это не проблема. Тренер, технический персонал и клуб все время вместе, и мы помогаем друг другу выигрывать игры и играть хорошо".
Добавим, что матч "Атлетико" и "Реалом" состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени.
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