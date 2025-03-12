Хавбек Реала - о поединке против Атлетико в ЛЧ: Мы знаем, что это будет очень тяжелый матч

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

"Вся команда готова к этому поединку. Мы знаем, что это будет очень тяжелый матч, особенно на выезде, но мы собираемся выложиться на полную. Мы в хорошей форме и хотим продолжать так, чтобы выиграть больше титулов в этом году.

У нас невероятный состав, мы поддерживаем друг друга все время. Но самое главное - это каждая игра, я уверен, что для вас говорить обо всем - это ваша работа, но это не проблема. Тренер, технический персонал и клуб все время вместе, и мы помогаем друг другу выигрывать игры и играть хорошо".