Полузащитник "Баварии" в матче Лиги Чемпионов заработал на себе рекордное количество фолов.

В поединке 1/8 финала против "Байера" Джамала Мусиала заработал на себе 10 фолов. По информации Opta, это рекорд для футболиста "Баварии" в матчах Лиги Чемпионов с момента ведения статистики (2003/04).

В этом сезоне Джамал Мусиала сыграл в 12-ти матчах Лиги Чемпионов, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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Напомним, что по итогу двуматчевого противостояния, "Бавария" прошла в 1/4 финала, где встретится с "Интером". Матчи пройдут 8/9 апреля.