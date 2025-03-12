ЛЧ. Лилль - Боруссия Д 1:2. Реализация начала срабатывать только во втором тайме

Лига чемпионов. 1/8 финала

12.03.2025

"Лилль" - "Боруссия Д", 1:2

Голы: Джонатан Дэвид 5 — Эмре Джан 52, Максимилиан Байер 65

На 5-й минуте игры Джонатан Дэвид пробил между ног голкиперу дортмундской "Боруссии" и сделал счет 1:0. Владение мячом полностью находилось под контролем хозяев, у "желтых" ничего не получалось. "Лилль" не раз отбирал мяч у гостей поля и бежал к воротам Грегора Кобеля, чтобы нанести удар в створ. Однако, именно тогда, когда футболисты "Лилля" пытались едва ли не тотально контролировать игру, дортмундская команда дважды подряд нанесла удары по воротам хозяев, но все острые моменты спас Люка Шевалье.

"Боруссия" после 25 минут игры начала прибавлять после провального начала матча, и игроки "Лилля" перешли к обороне. Бафоде Диаките очень часто фолил, однако обходился без предупреждений от арбитра. К концу первого тайма арбитр Сандро Шерер добавил две минуты, в течение которых произошел очередной опасный момент гостей — полузащитник Гросс пробил головой по воротам, но мяч лишь задел перекладину и вышел за лицевую линию. В целом у подопечных Нико Ковача было более чем достаточно голевых моментов, но реализация подвела, или же удары тянул Люка Шевалье.

Второй тайм на "Стейд Пьер-Моруа" начался без замен. Игрок "Боруссии" выполнил передачу на ход Гирасси, нападающий ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Менье оказался на газоне. Арбитр указал на точку, и без проблем Эмре Джан сделал счет 1:1.

Второй гол от "Дортмунда" ждать долго не пришлось — на 65-й минуте Максимилиан Байер пробил в правый угол ворот под перекладину и установил общий счет 2:3. После этого Бруно Женезио провёл две замены: на поле вышли защитник Габриэль Гудмундссон и нападающий Чуба Акпом. Впоследствии тренер "Боруссии" также сделал замену.

Под конец второго тайма атаки французского клуба не удавалось довести до ума. Казалось, что во второй 45‑минутке стиль игры команд изменился: "Боруссия" рвалась вперёд, а "Лилль" засел в защите, хотя время от времени пытался атаковать ворота "желтых", но Грегор Кобель всё ловил намертво.

Арбитр добавил 4 минуты к основному времени, в течение которых игра проходила на равных — атаковали как гости, так и хозяева, однако результативных действий не произошло. "Лилль" имел шанс выйти в исторический для себя четвертьфинал, но это сделал немецкий клуб.

Матч завершился со счётом 1:2 в пользу "Боруссии". Общий счёт – 2:3.

Главный тренер: Бруно Женезио.

"Лилль": Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Исмаили Гонсалвес (Габриэль Гудмундссон, 67), Нгалайель Мукау (Андре Гомеш, 84), Бенжамин Андре, Айюб Буадди (Матиас Фернандес Пардо, 74), Хакон-Арнар Харальдссон (Осаме Сахрауи, 84), Джонатан Дэвид, Реми Кабелла (Чуба Акпом, 67).

Главный тренер: Нико Ковач.

"Боруссия Д": Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Эмре Джан, Вальдемар Антон (Рами Бенсебаини, 72), Нико Шлоттербек, Марсель Забитцер, Паскаль Гросс (Салих Озджан, 85), Карим Адейеми (Джейми Гиттенс, 79), Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека, 85), Максимилиан Байер (Джованни Рейна, 85), Серу Гирасси.



Предупреждения: Тома Мёнье 50, Нгалайель Мукау 83 — Вальдемар Антон 31, Паскаль Гросс 50.