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Вингер Барселоны повторил клубный рекорд среди бразильцев по голам в сезоне

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Вингер Барселоны повторил клубный рекорд среди бразильцев по голам в сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" повторил клубный рекорд среди бразильцев по голам в сезоне.

Рафинья в матче против "Бенфики" отметился дублем. Эти голы стали 10-м и 11-м в Лиге Чемпионов для бразильского вингера.

Он сравнялся с рекордами Ривальдо в сезоне 2000/2001 и Месси (2016/17). Но у Рафиньи осталось минимум 2 матча, чтобы его улучшить.

Три рекорда по голам в сезоне принадлежат Лионелю Месси.

  • 15 – Месси (2011/12)
  • 12 – Месси (2010/11)
  • 12 – Месси (2018/19)
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Напомним, что "Барселона" в 1/4 финала встретится с победителем пары "Лилль" / "Боруссия Д".

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Лионель Месси Рафинья Барселона
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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