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Вингер Барселоны повторил клубный рекорд среди бразильцев по голам в сезоне
Вошёл в солидную компанию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" повторил клубный рекорд среди бразильцев по голам в сезоне.
Рафинья в матче против "Бенфики" отметился дублем. Эти голы стали 10-м и 11-м в Лиге Чемпионов для бразильского вингера.
Он сравнялся с рекордами Ривальдо в сезоне 2000/2001 и Месси (2016/17). Но у Рафиньи осталось минимум 2 матча, чтобы его улучшить.
Три рекорда по голам в сезоне принадлежат Лионелю Месси.
- 15 – Месси (2011/12)
- 12 – Месси (2010/11)
- 12 – Месси (2018/19)
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Напомним, что "Барселона" в 1/4 финала встретится с победителем пары "Лилль" / "Боруссия Д".
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