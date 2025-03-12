Вингер "Барселоны" повторил клубный рекорд среди бразильцев по голам в сезоне.

Рафинья в матче против "Бенфики" отметился дублем. Эти голы стали 10-м и 11-м в Лиге Чемпионов для бразильского вингера.

Он сравнялся с рекордами Ривальдо в сезоне 2000/2001 и Месси (2016/17). Но у Рафиньи осталось минимум 2 матча, чтобы его улучшить.

Три рекорда по голам в сезоне принадлежат Лионелю Месси.

15 – Месси (2011/12)

12 – Месси (2010/11)

12 – Месси (2018/19)

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Барселона" в 1/4 финала встретится с победителем пары "Лилль" / "Боруссия Д".