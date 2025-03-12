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Полузащитник Ливерпуля обратился к болельщикам после вылета из Лиги Чемпионов
Вчера вечером он испытал неудачу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" обратился к болельщикам после вылета из Лиги Чемпионов.
Кёртис Джонс в социальной сети X написал обращение к фанатам клуба. По его словам, он вчера вечером испытал неудачу.
"Я стараюсь помочь команде в любой момент, когда это возможно. Это связано с риском и неудачами, и вчера вечером я испытал это на себе!
Я могу жить с промахами, но я не могу жить без ответственности.
Осталось 10 [матчей]. Начиная с финала Кубка [Лиги]", - написал Джонс.
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Напомним, что "Ливерпуль" вылетел от "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Кёртис Джонс не забил в серии пенальти – его удар отбил вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарума.
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