Полузащитник "Ливерпуля" обратился к болельщикам после вылета из Лиги Чемпионов.

Кёртис Джонс в социальной сети X написал обращение к фанатам клуба. По его словам, он вчера вечером испытал неудачу.

"Я стараюсь помочь команде в любой момент, когда это возможно. Это связано с риском и неудачами, и вчера вечером я испытал это на себе!

Я могу жить с промахами, но я не могу жить без ответственности.

Осталось 10 [матчей]. Начиная с финала Кубка [Лиги]", - написал Джонс.