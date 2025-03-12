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Полузащитник Ливерпуля обратился к болельщикам после вылета из Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Вчера вечером он испытал неудачу

Полузащитник Ливерпуля обратился к болельщикам после вылета из Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Ливерпуля" обратился к болельщикам после вылета из Лиги Чемпионов.

Кёртис Джонс в социальной сети X написал обращение к фанатам клуба. По его словам, он вчера вечером испытал неудачу.

"Я стараюсь помочь команде в любой момент, когда это возможно. Это связано с риском и неудачами, и вчера вечером я испытал это на себе!

Я могу жить с промахами, но я не могу жить без ответственности.

Осталось 10 [матчей]. Начиная с финала Кубка [Лиги]", - написал Джонс.

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Напомним, что "Ливерпуль" вылетел от "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Кёртис Джонс не забил в серии пенальти – его удар отбил вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарума.

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Лига чемпионов Ливерпуль Кертис Джонс
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Источник:
Curtis Jones
Опубликовал: Владислав Прийменко
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