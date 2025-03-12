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Фанаты Атлетико устроили феерическое шоу перед матчем с Реалом

Лига Чемпионов

Это было феерично

Фанаты Атлетико устроили феерическое шоу перед матчем с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне решающего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", фанаты "Атлетико" устроили своей команде незабываемую встречу.

Когда игроки ехали в отель, болельщики устроили настоящее феерическое шоу. Тысячи поклонников "Атлетико" заполонили улицы, зажигая огромное количество пиротехники.

Красно-белый дым, файеры и петарды создали впечатляющую атмосферу.

Добавим, что матч мадридскими командами состоится сегодня, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
https://x.com/thecasualultra
Опубликовал: Екатерина Власова
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