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Фанаты Атлетико устроили феерическое шоу перед матчем с Реалом
Это было феерично
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне решающего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", фанаты "Атлетико" устроили своей команде незабываемую встречу.
Когда игроки ехали в отель, болельщики устроили настоящее феерическое шоу. Тысячи поклонников "Атлетико" заполонили улицы, зажигая огромное количество пиротехники.
Красно-белый дым, файеры и петарды создали впечатляющую атмосферу.
Frente Atlético supporting the team outside the team's hotel last night ahead of tonight's match vs Real Madrid????????????— ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? (@thecasualultra) March 12, 2025
Get your pyro here: https://t.co/Af8dSZkEsR pic.twitter.com/DkhIjCTkf6
Добавим, что матч мадридскими командами состоится сегодня, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени.
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