Фанаты Атлетико устроили феерическое шоу перед матчем с Реалом

Накануне решающего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", фанаты "Атлетико" устроили своей команде незабываемую встречу.

Когда игроки ехали в отель, болельщики устроили настоящее феерическое шоу. Тысячи поклонников "Атлетико" заполонили улицы, зажигая огромное количество пиротехники.

Красно-белый дым, файеры и петарды создали впечатляющую атмосферу.

Frente Atlético supporting the team outside the team's hotel last night ahead of tonight's match vs Real Madrid????????????



Get your pyro here: https://t.co/Af8dSZkEsR pic.twitter.com/DkhIjCTkf6