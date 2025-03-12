"ПСВ" оплатит билеты болельщикам, приехавшим в Лондон поддержать команду

Нидерландский клуб принял такое решение для фанатов, которые приехали поддержать команду на выезде после разгромного поражения 1:7.

"После неудачного домашнего матча на прошлой неделе мы особенно ценим вашу поддержку и присутствие", — написал клуб в электронном письме, отправленном болельщикам, купившим билет.

Оплата билетов на выездной матч обойдётся "ПСВ" более чем в 200 тысяч евро.

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Напомним, что матч между "Арсеналом" и "ПСВ" состоится 12 марта и начнётся в 22:00 по киевскому времени.