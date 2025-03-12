  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСВ оплатит билеты болельщикам, приехавшим в Лондон поддержать команду
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСВ оплатит билеты болельщикам, приехавшим в Лондон поддержать команду

Лига Чемпионов

Приятный жест от клуба

ПСВ оплатит билеты болельщикам, приехавшим в Лондон поддержать команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСВ" оплатит билеты болельщикам, приехавшим в Лондон поддержать команду

Нидерландский клуб принял такое решение для фанатов, которые приехали поддержать команду на выезде после разгромного поражения 1:7.

"После неудачного домашнего матча на прошлой неделе мы особенно ценим вашу поддержку и присутствие", — написал клуб в электронном письме, отправленном болельщикам, купившим билет.

Оплата билетов на выездной матч обойдётся "ПСВ" более чем в 200 тысяч евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матч между "Арсеналом" и "ПСВ" состоится 12 марта и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Игра престижа. Арсенал - ПСВ. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Огненная поддержка. В сеть попало видео встречи болельщиками автобуса Атлетико
yellow-arrow
Атлетико - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов ПСВ (Эйндховен) Эмирейтс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости