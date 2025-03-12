Огненная поддержка. В сеть попало видео встречи болельщиками автобуса Атлетико

В сеть попало видео встречи болельщиками автобуса "Атлетико".

Болельщики зажгли файера и место покрылось красным дымом. Сначала появилась конная полиция, сопровождающая футболистов. Когда появился автобус – фанаты стали аплодировать и кричать.

За командным автобусом ехал полицейский кортеж.

L’accueil des supporters de l’Atlético de Madrid à l’arrivée des joueurs au Wanda Metropolitano avant le derby face au Real Madrid en Ligue des Champions ! ???? pic.twitter.com/Dq2ugF02iq — Foot Mercato (@footmercato) March 12, 2025

После отъезда команды болельщики продолжили жечь файера и кричать. Всё это сопровождалось охраной и под контролем пожарных.

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Напомним, что первый матч между "Реалом" и "Атлетико" закончился со счётом 2:1. Ответный матч состоится 12 марта и начнётся в 22:00 по киевскому времени.