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Огненная поддержка. В сеть попало видео встречи болельщиками автобуса Атлетико

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Что будет на стадионе – сложно представить

Огненная поддержка. В сеть попало видео встречи болельщиками автобуса Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сеть попало видео встречи болельщиками автобуса "Атлетико".

Болельщики зажгли файера и место покрылось красным дымом. Сначала появилась конная полиция, сопровождающая футболистов. Когда появился автобус – фанаты стали аплодировать и кричать.

За командным автобусом ехал полицейский кортеж.

После отъезда команды болельщики продолжили жечь файера и кричать. Всё это сопровождалось охраной и под контролем пожарных.

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Напомним, что первый матч между "Реалом" и "Атлетико" закончился со счётом 2:1. Ответный матч состоится 12 марта и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Владислав Прийменко
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