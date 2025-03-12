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ЛЧ. Астон Вилла - Брюгге 3:0 (общ. 6:1). Сегодня в Бирмингеме настоящий праздник

Лига Чемпионов

Команда Унаи Эмери уверенно выходит в четвертьфинал

ЛЧ. Астон Вилла - Брюгге 3:0 (общ. 6:1). Сегодня в Бирмингеме настоящий праздник

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

"Астон Вилла" "Брюгге" 3:0 (общ. 6:1)

Голы: Асенсио (50, 61), Матсен (57)

"Астон Вилла": Мартинес — Матсен, Мингс (Торрес, 66), Конса, Кэш (Дисаси, 73) — Тилеманс, Камара (Бейли, 46) — Рашфорд, МакГинн, Роджерс (Рэмзи, 66) — Уоткинс (Асенсио, 46)

"Брюгге": Миньоле — Де Кейпер, Мехеле, Ордоньес (Ромеро, 59), Саббе — Яшари (Нильсен, 59), Оньедика — Цолис (Сике, 66), Ванакен, Талби (Скураш, 59) — Ютгла (Нильссон, 59)

Предупреждение: Ванакен (70)

Удаление: Саббе (17)

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