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ЛЧ. Астон Вилла - Брюгге 3:0 (общ. 6:1). Сегодня в Бирмингеме настоящий праздник
Команда Унаи Эмери уверенно выходит в четвертьфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
"Астон Вилла" — "Брюгге" 3:0 (общ. 6:1)
Голы: Асенсио (50, 61), Матсен (57)
"Астон Вилла": Мартинес — Матсен, Мингс (Торрес, 66), Конса, Кэш (Дисаси, 73) — Тилеманс, Камара (Бейли, 46) — Рашфорд, МакГинн, Роджерс (Рэмзи, 66) — Уоткинс (Асенсио, 46)
"Брюгге": Миньоле — Де Кейпер, Мехеле, Ордоньес (Ромеро, 59), Саббе — Яшари (Нильсен, 59), Оньедика — Цолис (Сике, 66), Ванакен, Талби (Скураш, 59) — Ютгла (Нильссон, 59)
Предупреждение: Ванакен (70)
Удаление: Саббе (17)
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