ЛЧ. Арсенал - ПСВ 2:2. Зинченко забил, а его команда идет дальше с преимуществом в 6 голов

Лига чемпионов. 1/8 финала

12.03.2025. Эмирейтс Стэдиум (Лондон)

Главный арбитр: Р. Обренович (Словакия)

"Арсенал" - "ПСВ“ 2:2 (9:3)

"Арсенал": Рая - Уайт (Тимбер 79), Кивер, Габриэл, Льюис-Скелли - Райс (Калафиори 64), Жоржиньо, Зинченко (Эдегор 79) - Стерлинг, Мерино (Троссард 64), Тирни (Мартинелли 79)

"ПСВ": Бенитес - Ледезма, Нагало (Фламинго 77), Обиспо (Боскальи 69), Маласия - Тил, Схаутен (Верман 46), Бабади - Бакайоко, Перишич (де Йонг 68), Дриуш (Байрактаревич 80)

Предупреждения: Кивер 42, Райс 63, Стерлинг 90+3 - Бабади 34

Голы: Зинченко 6, Райс 37 - Перишич 18, Дриуэш 70

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7:1 в первом матче от "Арсенала" уничтожили любую интригу на ответную игру. Однако у экранов точно были фанаты обеих команд и болельщики, которым не интересна Ла Лига в Лиге чемпионов.

Впервые в этом сезоне в старте "Арсенала" на позиции полузащиты вышел Зинченко. В общем Артета сделал 6 изменений по сравнению с игрой недельной давности.

Замечательно, что Саша имеет игровую практику перед поединками сборной Украины. То, что он заслуживает на стартовый состав было продемонстрировано уже на 6-й минуте. Украинский футболист открыл счет во встрече, нанеся красивый удар с левой из-за пределов штрафной площади. Этот гол Зинченко не праздновал, ведь помнит времена своих выступлений за "ПСВ". Жаль, что не удалось отпраздновать, потому что это взятие ворот стало первым для него в Лиге чемпионов. Памятный момент.

"ПСВ" через некоторое время дал понять, что канонирам сильно расслабляться не стоит. Ветеран Перишич сравнял счет, воспользовавшись провалом в обороне "Арсенала". Мастерский выстрел в правую девятку от хорвата.

На 37-й минуте команда Артеты вновь вышла вперед. Второй ассист в активе Стерлинга, на секундочку. Его передачу с правой бровки головой замкнул Райс. В конце тайма Рахим мог забивать и сам, но не смог переиграть голкипера, когда выбежал с ним на рандеву. Ах, не случилось ассиста для Зинченко.

WHAT A START!



Zinchenko drives forward and let's fly with a spectacular strike ????



???? 1-0 ⚫️ (6) pic.twitter.com/7AMZ17iQsC