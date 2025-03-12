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Шок! Атлетико забил Реалу на 28-й секунде матча. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Атлетико открыл счет в ответном матче

Шок! Атлетико забил Реалу на 28-й секунде матча. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/8 финала "Атлетико" принимает "Реал". В первом поединке "сливочные" победили 2:1.

И "матрасники" уже на 1-й минуте матча шокировали "сливочных". Быстрая атака с переводом с фланга во вратарскую, где Галлахер с пары метров затолкал мяч в сетку. 1:0 и 2:2 по сумме двух матчей.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Justice (Львів)
12.03.2025 в 22:52
Найгірший сценарій ..Зараз буде автобус і невміння Реалу його пройти...Нудота, якщо одним словом...
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Комментарии 2
Justice (Львів)
12.03.2025 в 22:52
Найгірший сценарій ..Зараз буде автобус і невміння Реалу його пройти...Нудота, якщо одним словом...
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0
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oda1979 (Запорожье)
12.03.2025 в 22:13
Забили на 28 минуте. Тем временем шла 11 я минута матча:)))
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