Шок! Атлетико забил Реалу на 28-й секунде матча. ВИДЕО

В ответном матче 1/8 финала "Атлетико" принимает "Реал". В первом поединке "сливочные" победили 2:1.

И "матрасники" уже на 1-й минуте матча шокировали "сливочных". Быстрая атака с переводом с фланга во вратарскую, где Галлахер с пары метров затолкал мяч в сетку. 1:0 и 2:2 по сумме двух матчей.

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