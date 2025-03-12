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УЕФА назвала имя лучшего игрока матча Лилль - Боруссия Д

Лига Чемпионов
Обновлено

Эмре Джан

УЕФА назвала имя лучшего игрока матча Лилль - Боруссия Д

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Боруссии Д" Эмре Джан был признан лучшим игроком ответного матча против "Лилля" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА.

"Лидер, который хорошо читал игру, настраивал людей, забил важный гол и был великолепен в своих дуэлях. Он находил решения в самых сложных ситуациях", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.

Теперь в 1/4 финала ЛЧ "Боруссия Д" сыграет против "Барселоны".

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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