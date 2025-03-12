УЕФА назвала имя лучшего игрока матча Лилль - Боруссия Д

Хавбек "Боруссии Д" Эмре Джан был признан лучшим игроком ответного матча против "Лилля" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов по версии УЕФА.

"Лидер, который хорошо читал игру, настраивал людей, забил важный гол и был великолепен в своих дуэлях. Он находил решения в самых сложных ситуациях", - заявила комиссия технических наблюдателей УЕФА.

Теперь в 1/4 финала ЛЧ "Боруссия Д" сыграет против "Барселоны".