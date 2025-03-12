Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый гол в сезоне. Зинченко открыл счёт в матче Арсенала. Видео гола
Красавчик
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко открыл счёт в матче против "ПСВ".
Вратарь "канониров" Давид Райя отдал длинную передачу в центр поля. Футболисты "ПСВ" пытались отбиться, но мяч попал к Стерлингу.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Англичанин отдал передачу на украинца. Зинченко принял мяч в полуфланге, сместился ближе к центру и приложился из-за пределов штрафной - попал под стойку.
Видео гола:
ЗІНЧЕНКО!!! Перший гол в сезоні.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 12, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/Ul92C3txfp
Это первый гол украинца в сезоне. Зинченко гол не праздновал, поскольку играл за нидерландский клуб.
Популярное сейчас
- Зеленский: Если Россия откажется от перемирия, то можем рассчитывать на сильные шаги США
- Командующего ОК Север Дмитрия Красильникова уволили с должности
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Звездный вингер Атлетика и сборной Испании определился с новым клубом
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО