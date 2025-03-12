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Первый гол в сезоне. Зинченко открыл счёт в матче Арсенала. Видео гола

Лига Чемпионов
Обновлено

Красавчик

Первый гол в сезоне. Зинченко открыл счёт в матче Арсенала. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко открыл счёт в матче против "ПСВ".

Вратарь "канониров" Давид Райя отдал длинную передачу в центр поля. Футболисты "ПСВ" пытались отбиться, но мяч попал к Стерлингу.

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Англичанин отдал передачу на украинца. Зинченко принял мяч в полуфланге, сместился ближе к центру и приложился из-за пределов штрафной - попал под стойку.

Видео гола:

Это первый гол украинца в сезоне. Зинченко гол не праздновал, поскольку играл за нидерландский клуб.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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