Первый гол в сезоне. Зинченко открыл счёт в матче Арсенала. Видео гола

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко открыл счёт в матче против "ПСВ".

Вратарь "канониров" Давид Райя отдал длинную передачу в центр поля. Футболисты "ПСВ" пытались отбиться, но мяч попал к Стерлингу.

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Англичанин отдал передачу на украинца. Зинченко принял мяч в полуфланге, сместился ближе к центру и приложился из-за пределов штрафной - попал под стойку.

Видео гола:

ЗІНЧЕНКО!!! Перший гол в сезоні.



Відео: Megogo pic.twitter.com/Ul92C3txfp — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 12, 2025

Это первый гол украинца в сезоне. Зинченко гол не праздновал, поскольку играл за нидерландский клуб.