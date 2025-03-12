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Нападающий Боруссии повторил рекорд Салаха по голевым действиям в Лиге Чемпионов
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Боруссии" повторил рекорд Мохамеда Салаха по голевым действиям в Лиге Чемпионов.
Серу Гирасси в матче против "Лилля" отдал голевой пас на Байера. Для него в нынешней Лиге Чемпионов это 14-е голевое действие.
Нападающий сборной Гвинеи повторил лучший показатель среди африканских игроков за одну кампанию в турнире. Такой же рекорд делал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в сезоне 2017/18.
На счету Гирасси 10 голов и 4 голевых действия.
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Напомним, что "Боруссия Д" обыграла "Лилль" со счётом 2:1 и прошла далее по итогу двух матчей.
Немецкий клуб встретится с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
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