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Полузащитник Атлетико отметился достижением в Лиге Чемпионов
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Атлетико" отметился достижением в Лиге Чемпионов.
Конор Галлахер забил гол в ворота "Реала" на 27-й секунде матча. По информации Opta, это самый быстрый гол когда-либо забитым англичанином в истории Лиги чемпионов УЕФА.
К слову, это первый гол англичанина в Лиге Чемпионов. Ранее Галлахер отметился голевой передачей в матче против "Спарты Праги".
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На момент написания новости "Атлетико" побеждает "Реал" со счётом 1:0.
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Источник:Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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