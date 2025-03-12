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Полузащитник Атлетико отметился достижением в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
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Полузащитник Атлетико отметился достижением в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Атлетико" отметился достижением в Лиге Чемпионов.

Конор Галлахер забил гол в ворота "Реала" на 27-й секунде матча. По информации Opta, это самый быстрый гол когда-либо забитым англичанином в истории Лиги чемпионов УЕФА.

К слову, это первый гол англичанина в Лиге Чемпионов. Ранее Галлахер отметился голевой передачей в матче против "Спарты Праги".

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На момент написания новости "Атлетико" побеждает "Реал" со счётом 1:0.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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