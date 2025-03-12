Болельщики Атлетико устроили превосходный перфоманс перед матчем Лиги Чемпионов с Реалом на Ванда Метрополитано. Видео

Болельщики "Атлетико" устроили превосходный перфоманс перед матчем Лиги Чемпионов с "Реалом" на "Ванда Метрополитано".

Во время гимна Лиги Чемпионов трибуны стадионы были украшены красными и белыми цветами. В центре были надписи на испанском языке, которые переводятся "Это убивает меня. Это дает мне жизнь".

Видео перфоманса:

???? El himno a capela del Atlético por todo el Metropolitano



???? Imposible no salir enchufado al encuentro



✍️ @ToniMunar10 pic.twitter.com/yttRXmL8I7 — Diario SPORT (@sport) March 12, 2025

До матча болельщики "Атлетико" огненно встретили автобус с футболистами. Зажигали файера и апплодировали.

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К слову, после первого тайма "Атлетико" выигрывает "Реал" со счётом 1:0.