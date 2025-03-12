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Болельщики Атлетико устроили превосходный перфоманс перед матчем Лиги Чемпионов с Реалом на Ванда Метрополитано. Видео
Украсили весь стадион
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики "Атлетико" устроили превосходный перфоманс перед матчем Лиги Чемпионов с "Реалом" на "Ванда Метрополитано".
Во время гимна Лиги Чемпионов трибуны стадионы были украшены красными и белыми цветами. В центре были надписи на испанском языке, которые переводятся "Это убивает меня. Это дает мне жизнь".
Видео перфоманса:
???? El himno a capela del Atlético por todo el Metropolitano— Diario SPORT (@sport) March 12, 2025
???? Imposible no salir enchufado al encuentro
✍️ @ToniMunar10 pic.twitter.com/yttRXmL8I7
До матча болельщики "Атлетико" огненно встретили автобус с футболистами. Зажигали файера и апплодировали.
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К слову, после первого тайма "Атлетико" выигрывает "Реал" со счётом 1:0.
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