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Болельщики Атлетико устроили превосходный перфоманс перед матчем Лиги Чемпионов с Реалом на Ванда Метрополитано. Видео

Лига Чемпионов

Украсили весь стадион

Болельщики Атлетико устроили превосходный перфоманс перед матчем Лиги Чемпионов с Реалом на Ванда Метрополитано. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "Атлетико" устроили превосходный перфоманс перед матчем Лиги Чемпионов с "Реалом" на "Ванда Метрополитано".

Во время гимна Лиги Чемпионов трибуны стадионы были украшены красными и белыми цветами. В центре были надписи на испанском языке, которые переводятся "Это убивает меня. Это дает мне жизнь".

Видео перфоманса:

До матча болельщики "Атлетико" огненно встретили автобус с футболистами. Зажигали файера и апплодировали.

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К слову, после первого тайма "Атлетико" выигрывает "Реал" со счётом 1:0.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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