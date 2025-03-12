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Капитан Боруссии Д - о победе над Лиллем в ЛЧ: Это было великолепное выступление
Джан ответил на вопросы журналистов после победы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Боруссии Д" Эмре Джан поделился своими эмоциями после победы команды над "Лиллем" в 1/8 финала ЛЧ (1:2).
"Да, самое главное - это победа. Я всегда хочу помогать команде. Я считаю, что мы хорошо играли в первом тайме, если бы мы забили, все бы сказали, какая это была великолепная игра, но нам не удалось это сделать. Здесь нелегко проигрывать 1:0. У нас была большая энергия во втором тайме. Мы забили два гола, и это было великолепное выступление", - сказал футболист.
Добавим, что 1/4 финала "Боруссия Д" встретится с "Барселоной". Матч запланирован на 8 апреля.
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