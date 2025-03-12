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Тренер Боруссии Д - о матче против Лилля: Это заслуженная победа. Поздравляю мою команду
Нико Ковач поделился своими эмоциями после победы своих подопечных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач высоко оценил выступление своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лилля" (1:2).
"Я думаю, что все 90 минут мы контролировали игру. Это было фантастическое выступление. Мы уступали 1:0 после пяти минут, но моя команда проявила характер и показала высокий уровень игры, особенно в первом тайме. Мы были агрессивными, создали много моментов.
Это выступление показывает мне, что эта команда очень опытная, и им нравится играть в этих соревнованиях. Это большая победа, заслуженная победа. Поздравляю мою команду".
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