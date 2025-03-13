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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

8 команд продолжат борьбу за трофей

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

shakhtar.com

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 марта, завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам игр стали известны все команды, которые продолжат борьбу за самый престижный клубный трофей Европы.

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В четвертьфинал вышли:

  1. "ПСЖ"
  2. "Бавария"
  3. "Интер"
  4. "Барселона"
  5. "Боруссия Д"
  6. "Арсенал"
  7. "Астон Вилла"
  8. "Реал Мадрид"
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