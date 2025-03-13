Лига Чемпионов
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Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
8 команд продолжат борьбу за трофей
shakhtar.com
Сегодня, 12 марта, завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
По итогам игр стали известны все команды, которые продолжат борьбу за самый престижный клубный трофей Европы.
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В четвертьфинал вышли:
- "ПСЖ"
- "Бавария"
- "Интер"
- "Барселона"
- "Боруссия Д"
- "Арсенал"
- "Астон Вилла"
- "Реал Мадрид"
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