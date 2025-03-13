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Определились все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Есть повторения противостояний этапа Лиги

Определились все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Чемпионов определились все пары 1/4 финала.

Осталось восемь команд в турнире, и сформировались следующие пары:

  • Арсенал – Реал
  • ПСЖ – Астон Вилла
  • Барселона – Боруссия Д
  • Бавария – Интер

Личные встречи команд

"Боруссия" и "Барселона" встречались в 6-м туре на Этапе Лиги. Тогда испанский клуб победил 3:2.

"Бавария" с "Интером" встречались в 2022 году в групповом этапе Лиги Чемпионов. Дважды "Бавария" победила со счётом 2:0.

"Арсенал" встречался с "Реалом" в плей-офф Лиге Чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда лондонский клуб забил на выезде и прошёл далее.

"Астон Вилла" с "ПСЖ" встретятся впервые в истории.

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Первые матчи состоятся 8/9 апреля, а ответные пройдут 15/16 апреля.

Напомним, что с 1/8 финала вылетели "ПСВ", "Атлетико", "Ливерпуль", "Брюгге", "Бенфика", "Лилль", "Байер" и "Фейеноорд".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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vlotko (Броди)
13.03.2025 в 00:52
Всі пари достойні уваги. Буду вболівати за Арсенал з Реалом.
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Комментарии 2
vlotko (Броди)
13.03.2025 в 00:52
Всі пари достойні уваги. Буду вболівати за Арсенал з Реалом.
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Spolding711 (Днепр)
13.03.2025 в 01:02
Так вони грають між собою
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