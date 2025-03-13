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Определились все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
Есть повторения противостояний этапа Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов определились все пары 1/4 финала.
Осталось восемь команд в турнире, и сформировались следующие пары:
- Арсенал – Реал
- ПСЖ – Астон Вилла
- Барселона – Боруссия Д
- Бавария – Интер
Личные встречи команд
"Боруссия" и "Барселона" встречались в 6-м туре на Этапе Лиги. Тогда испанский клуб победил 3:2.
"Бавария" с "Интером" встречались в 2022 году в групповом этапе Лиги Чемпионов. Дважды "Бавария" победила со счётом 2:0.
"Арсенал" встречался с "Реалом" в плей-офф Лиге Чемпионов в сезоне 2005/06. Тогда лондонский клуб забил на выезде и прошёл далее.
"Астон Вилла" с "ПСЖ" встретятся впервые в истории.
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Первые матчи состоятся 8/9 апреля, а ответные пройдут 15/16 апреля.
Напомним, что с 1/8 финала вылетели "ПСВ", "Атлетико", "Ливерпуль", "Брюгге", "Бенфика", "Лилль", "Байер" и "Фейеноорд".
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