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Зинченко голом помог Арсеналу выйти в 1/4 финала ЛЧ. Известны оценки украинца за матч против ПСВ

Лига Чемпионов
Обновлено

Оценки за матч

Зинченко голом помог Арсеналу выйти в 1/4 финала ЛЧ. Известны оценки украинца за матч против ПСВ

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

12 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" сыграл против "ПСВ" (2:2).

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров".

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После завершения поединка статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинца на 7.2 и 7.1 соответственно.

Зинченко за 79 минут забил 1 гол, отдал 71% точных передач и 1 ключевой пас, сделал 27 касаний к мячу.

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