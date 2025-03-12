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Зинченко голом помог Арсеналу выйти в 1/4 финала ЛЧ. Известны оценки украинца за матч против ПСВ
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
12 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" сыграл против "ПСВ" (2:2).
Александр Зинченко вышел в стартовом составе "канониров".
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После завершения поединка статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинца на 7.2 и 7.1 соответственно.
Зинченко за 79 минут забил 1 гол, отдал 71% точных передач и 1 ключевой пас, сделал 27 касаний к мячу.
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