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Арсенал стал вторым английским клубом, забившим 9+ мячей в плей-офф
Такие соперники
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" стал вторым английским клубом, забившем 9+ мячей в плей-офф.
В двух матчах против "ПСВ" "Арсенал" забил 9 голов. Больше забивал "Манчестер Сити" в ворота "Шальке".
Немецкий клуб пропустил 10 голов в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2018/19.
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"Арсенал" во втором матче сыграл вничью с "ПСВ" со счётом 2:2. Голом отметился украинский защитник Александр Зинченко.
Лондонцы прошли далее и ждут своего соперника в 1/4 финала. На момент написания новости матч "Атлетико" - "Реал" продолжается.
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