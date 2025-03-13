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Арсенал стал вторым английским клубом, забившим 9+ мячей в плей-офф

Лига Чемпионов
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Такие соперники

Арсенал стал вторым английским клубом, забившим 9+ мячей в плей-офф

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" стал вторым английским клубом, забившем 9+ мячей в плей-офф.

В двух матчах против "ПСВ" "Арсенал" забил 9 голов. Больше забивал "Манчестер Сити" в ворота "Шальке".

Немецкий клуб пропустил 10 голов в 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2018/19.

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"Арсенал" во втором матче сыграл вничью с "ПСВ" со счётом 2:2. Голом отметился украинский защитник Александр Зинченко.

Лондонцы прошли далее и ждут своего соперника в 1/4 финала. На момент написания новости матч "Атлетико" - "Реал" продолжается.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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