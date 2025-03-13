ЛЧ. Атлетико – Реал 1:0 (пен. 2:4). Играют две команды, а проходят всегда сливочные

Лига чемпионов, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 2:1)

"Метрополитано" (Мадрид)

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Диего Симеоне сделал выводы из предыдущего матча. Левый фланг "Атлетико" на "Бернабеу" ощутимо просел, на этот раз там вышли Мандава и Галлахер. И они точно не разочаровали.

Более того, англичанин забил уже на 27 секунде встречи! Конор сам принял участие в развитии атаки, а в итоге он же и замкнул прострел де Пауля. Сначала Родриго простреливал на Джулиано Симеоне, но тому пробить не удалось. Галлахер оказался в нужном месте в нужное время. Но главное – это сделал нужное действие.

Это дебютный гол для англичанина в Лиге чемпионов и первый за "Атлетико" с 22 сентября прошлого года. Также второй самый быстрый в истории ЛЧ и самый быстрый среди английских игроков. Исторически.

При счете 1:0 "матрасники" взяли игру под свой контроль. Да, "Реал" больше владел мячом. Но смысла гостям это не принесло. Подопечные Симеоне очень слаженно оборонялись, да еще и выбегали в атаки. Все в их стиле. На 26-й минуте Альварес разогнал наступление и завершил ударом – Куртуа был на месте. Под конец тайма снова была их дуэль, но и здесь бельгиец оказался сильнее. И куда опаснее на этот раз бил Хулиан: коварно, точно в угол.

Во втором тайме ситуация сильно не поменялась. "Атлетико" дальше контролировал происходящее на поле, но теперь немного больше выбегал в атаки. На 47-й минуте была очередная дуэль Альварес-Куртуа – бельгиец снова потянул удар аргентинца. Впоследствии хозяева поймали соперника на непринужденной ошибке, но удар Льоренте после рикошета по интересной траектории приземлился за пределами поля.

"Реал" был практически беспомощным впереди. Контроль мяча упирался в организованную оборону оппонента. Такой блок могли разрушить только индивидуальные действия. Первым на себя одеяло потянул Мбаппе и сразу заработал пенальти. Действительно, не по правилам остановил его Лангле.

Однако Винисиус удар с точки не забил – пробил выше ворот. Было очень сильное давление от трибун. 17 официальный матч бразильца против "Атлетико", а в его активе всего один гол. Ну не его соперник. Не его.

Сразу же "Атлетико" создал хороший шанс. На этот раз Симеоне бил из пределов штрафной – Куртуа потащил с ближней штанги. К исходу основного времени Корреа создал себе момент практически сразу после выхода на поле. Рюдигер здесь сыграл очень тяжело. Аргентинец и развернулся, и набил мяч, и пробил. Правда, выше ворот. А мог бы отдать пас на свободного Альвареса…

В середине первого овертайма команды создали по полумоменту, и на этом все. Дальше – спокойно доводили встречу до пенальти. Первым ошибся Альварес. Аргентинец поскользнулся и опорной ногой задел мяч: после просмотра VAR гол был отменен. Далее – капитан Облак потянул удар капитана Лукаса Васкеса. Однако "матрасники" сегодня не хотели одерживать победу: Льоренте попал в перекладину. Пятый удар "Атлетико" не понадобился.

Dime que eres Madridista, sin decirme que eres Madridista.



Empiezo yo ???? pic.twitter.com/N5JQNC0XIa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 12, 2025

Как и в первом матче, результат абсолютно пропорционален игре. "Матрацники" заслуженно выиграли и в основное время, и удержали этот результат до пенальти. А дальше уже играло индивидуальное мастерство – здесь поспорить не с чем. "Реал" в классическом стиле проходит дальше и снова покидает "Атлетико" за бортом еврокубков. Одна часть Мадрида сегодня празднует, вторая – плачет.

"Атлетико" – "Реал" 1:0

Гол: Галлахер 1

Серия пенальти: 2:4

"Атлетико": Серлот (забил), Альварес (нарушения), Корреа (забил), Льоренте (перекладина)

"Реал" (били первыми): Мбаппе (забил), Беллингем (забил), Вальверде (забив), Лукас Васкес (голкипер), Рюдигер (забил)

"Атлетико": Облак – Льоренте, Хименес, Лангле (Ле Норман 91), Мандава (Аспиликуэта 98) – Джулиано Симеоне (Корреа 89), де Пауль (Молина 90+4), Барриос, Галлагер (Лино 85)

"Реал": Куртуа – Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди (Ф. Гарсия 83) – Модрич (Лукас Васкес 65), Чуамэни (Камавинга 65), Беллингем – Родриго (Диас 79), Мбаппе, Винисиус (Эндрик 115)

Предупреждения: Дж. Симеоне 66, Лангле 68, Аспиликуэта 113, Льоренте 115 – Чуамени 39, Винисиус 59, Лукас Васкес 115

Нереализованный пенальти: Винисиус 70 (выше ворот)