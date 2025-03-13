Полузащитник "Боруссии Д" пропустит первый матч против "Барселоны".

Паскаль Гросс получил жёлтую карточку в матче против "Лилля" на 51-й минуте. Это предупреждение стало третьим, и немецкий полузащитник пропустит первый матч 1/4 финала.

Кроме сегодняшнего матча Гросс получал предупреждения в поединках против "Селтика" на этапе Лиги и в первом матче против "Лилля".

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В этом сезоне Гросс сыграл 12 матчей в Лиге Чемпионов, в которых отметился голом и двумя голевыми передачами.