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Полузащитник Боруссии Д пропустит первый матч против Барселоны

Лига Чемпионов

Потеря для немецкого клуба

Полузащитник Боруссии Д пропустит первый матч против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Боруссии Д" пропустит первый матч против "Барселоны".

Паскаль Гросс получил жёлтую карточку в матче против "Лилля" на 51-й минуте. Это предупреждение стало третьим, и немецкий полузащитник пропустит первый матч 1/4 финала.

Кроме сегодняшнего матча Гросс получал предупреждения в поединках против "Селтика" на этапе Лиги и в первом матче против "Лилля".

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В этом сезоне Гросс сыграл 12 матчей в Лиге Чемпионов, в которых отметился голом и двумя голевыми передачами.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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