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Полузащитник Боруссии Д пропустит первый матч против Барселоны
Потеря для немецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Боруссии Д" пропустит первый матч против "Барселоны".
Паскаль Гросс получил жёлтую карточку в матче против "Лилля" на 51-й минуте. Это предупреждение стало третьим, и немецкий полузащитник пропустит первый матч 1/4 финала.
Кроме сегодняшнего матча Гросс получал предупреждения в поединках против "Селтика" на этапе Лиги и в первом матче против "Лилля".
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В этом сезоне Гросс сыграл 12 матчей в Лиге Чемпионов, в которых отметился голом и двумя голевыми передачами.
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