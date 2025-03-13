Анчелотти – о серии пенальти: Я сказал Эндрику, что собираюсь поставить его пятым, и он не особо обрадовался

“Реал” прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

“Это была сложная игра, потому что “Атлетико” забил на первой минуте. Динамика немного изменилась, они очень хорошо защищались, они контратаковали, мы не создали много явных моментов, потом пенальти… Трудно найти явные моменты против “Атлетико”, потому что они защищаются с исключительным настроем и эффективно”.