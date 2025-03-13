Легкая прогулка для львов. Астон Вилла – Брюгге 3:0. Обзор матча

Гости остались в меньшинстве уже на 17-й минуте. Это усугубило еще больше ситуацию для бельгийской команды в этом противостоянии. Сразу после перерыва на поле вышел Марко Асенсио, оформивший дубль. Второй тайм прошел полностью под диктовку хозя

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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов

Бирмингем. Вилла Парк, 42 461 зритель

Астон Вилла – Брюгге 3:0

Гол: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57

Удаление: Саббе, 17 (Брюгге)