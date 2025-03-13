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Легкая прогулка для львов. Астон Вилла – Брюгге 3:0. Обзор матча

Лига Чемпионов
Обновлено

Подопечные Эмери не заметили соперника

Легкая прогулка для львов. Астон Вилла – Брюгге 3:0. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гости остались в меньшинстве уже на 17-й минуте. Это усугубило еще больше ситуацию для бельгийской команды в этом противостоянии. Сразу после перерыва на поле вышел Марко Асенсио, оформивший дубль. Второй тайм прошел полностью под диктовку хозя

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Смотрите обзор ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов

Бирмингем. Вилла Парк, 42 461 зритель

Астон Вилла – Брюгге 3:0

Гол: Асенсио, 50, 61, Матсен, 57

Удаление: Саббе, 17 (Брюгге)

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Астон Вилла (Бирмингем) Брюгге
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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