Главный тренер Арсенала прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал ЛЧ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообщался с прессой после ответного матча против "ПСВ" (2:2). Его команда официально вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, однако нужный результат был добыт еще в первом матче, поэтому Артету спросили, не была ли атмосфера этого матча немного сюрреалистичной.

"Нам сказали, что учитывая результат, который мы имели после первого матча, стадион не будет заполнен. Но нам нужно было выполнить работу и завершить этот этап так, как мы хотели. К сожалению, нам не удалось выиграть этот матч, но мы также сделали немалую ротацию. Во втором тайме было видно, что мы устали, нам не хватало доминирования на половине соперника и стабильности, особенно без мяча. Но в целом я очень доволен, ведь это уже второй подряд сезон, когда мы выходим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Теперь едем в Мадрид", - сказал Артета.

Он также прокомментировал выход Александра Зинченко в старте на позиции полузащитника, а также гол, который забил украинец.

"Думаю, удар Алекса был великолепным. У него есть эта способность - вести мяч и в таких ситуациях попадать в ворота. Я очень рад, ведь мы нашли еще одно решение, которое соответствует его качествам и потребностям команды на данный момент. Поэтому прекрасно иметь его в такой форме", - сказал тренер.

Добавим, что в 1/4 финала ЛЧ "Арсенал" встретится с мадридским "Реалом". Матчи состоятся 8 и 16 апреля.