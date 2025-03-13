  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Главный тренер Арсенала прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Арсенала прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

А также об игре Зинченко

Главный тренер Арсенала прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообщался с прессой после ответного матча против "ПСВ" (2:2). Его команда официально вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, однако нужный результат был добыт еще в первом матче, поэтому Артету спросили, не была ли атмосфера этого матча немного сюрреалистичной.

"Нам сказали, что учитывая результат, который мы имели после первого матча, стадион не будет заполнен. Но нам нужно было выполнить работу и завершить этот этап так, как мы хотели.

К сожалению, нам не удалось выиграть этот матч, но мы также сделали немалую ротацию. Во втором тайме было видно, что мы устали, нам не хватало доминирования на половине соперника и стабильности, особенно без мяча. Но в целом я очень доволен, ведь это уже второй подряд сезон, когда мы выходим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Теперь едем в Мадрид", - сказал Артета.

Он также прокомментировал выход Александра Зинченко в старте на позиции полузащитника, а также гол, который забил украинец.

"Думаю, удар Алекса был великолепным. У него есть эта способность - вести мяч и в таких ситуациях попадать в ворота. Я очень рад, ведь мы нашли еще одно решение, которое соответствует его качествам и потребностям команды на данный момент. Поэтому прекрасно иметь его в такой форме", - сказал тренер.

Добавим, что в 1/4 финала ЛЧ "Арсенал" встретится с мадридским "Реалом". Матчи состоятся 8 и 16 апреля.

Читайте такжеПервый гол в сезоне. Зинченко открыл счёт в матче Арсенала. Видео голаЧитайте такжеЛЧ. Арсенал - ПСВ 2:2. Зинченко забил, а его команда идет дальше с преимуществом в 6 голов
По теме
yellow-arrow
Позиционное разнообразие. УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Унаи Эмери высказался после выхода Астон Виллы в четвертьфинал Лиги чемпионов
yellow-arrow
Легкая прогулка для львов. Астон Вилла – Брюгге 3:0. Обзор матча
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Микель Артета Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости