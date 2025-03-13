Лига Чемпионов
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Позиционное разнообразие. УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Два представителя Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/8 финала в Лиге чемпионов.
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В список вошли Гарри Кейн ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Марко Асенсио ("Астон Вилла") и Эмре Джан ("Боруссия" Дортмунд).
- Кейн забил гол и оформил ассист в игре с "Байером" (2:0).
- Доннарумма отразил два удара в серии послематчевых пенальти в поединке против "Ливерпуля" (1:0, 4:1 по пен.).
- Асенсио сделал дубль в матче с "Брюгге" (3:0).
- Джан реализовал одиннадцатиметровый во встрече против "Лилля" (2:1).
The stars of the show! ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2025
Who gets your vote? ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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