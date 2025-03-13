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Позиционное разнообразие. УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Два представителя Бундеслиги

Позиционное разнообразие. УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей 1/8 финала в Лиге чемпионов.

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В список вошли Гарри Кейн ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Марко Асенсио ("Астон Вилла") и Эмре Джан ("Боруссия" Дортмунд).

  • Кейн забил гол и оформил ассист в игре с "Байером" (2:0).
  • Доннарумма отразил два удара в серии послематчевых пенальти в поединке против "Ливерпуля" (1:0, 4:1 по пен.).
  • Асенсио сделал дубль в матче с "Брюгге" (3:0).
  • Джан реализовал одиннадцатиметровый во встрече против "Лилля" (2:1).
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