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Унаи Эмери высказался после выхода Астон Виллы в четвертьфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Восхищается прогрессом команды

Унаи Эмери высказался после выхода Астон Виллы в четвертьфинал Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери остался доволен после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе над "Брюгге" с общим счетом 6:1.

"Я очень горжусь нашими болельщиками, нашей работой, игроками, клубом, всеми работниками, потому что мы повышаем наш уровень требований.

Достигая высоких целей, которые перед нами стоят, мы должны соответствовать этому уровню. Для нас участие в Лиге чемпионов в этом сезоне было отличной возможностью, и мы полностью сосредоточены на том, как можем играть главную роль в этом турнире.

Сегодня мы соревновались с очень серьезным соперником и показали отличную игру. Я очень доволен тем, как мы идем вперед, и теперь нас ждет четвертьфинал против "ПСЖ". Это еще два матча, где наши болельщики смогут поддержать нас, поделиться с нами своими эмоциями, и мы сделаем все возможное, чтобы продолжить выступать на таком же уровне", - сказал Эмери.

Добавим, что матчи против "ПСЖ" состоятся 9 и 15 апреля.

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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Алексей Полищук
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