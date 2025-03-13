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Диего Симеоне высказался после вылета Атлетико от Реала

Лига Чемпионов

Гордый и спокойный

Диего Симеоне высказался после вылета Атлетико от Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал матч против "Реала".

"Мы провели очень хороший матч, боролись невероятным образом. В некоторых эпизодах могли увеличить преимущество в свою пользу, но дошли до пенальти.

Я только что увидел повтор того момента с пенальти: судья говорит, что, когда Хулиан ступает и пробивает, он задевает мяч опорной ногой. Но мяч не меняет положения. Это можно обсуждать – был это гол или нет. Но я горжусь своими игроками, я доволен. Мы боролись достойно.

Возможно, мы так и не смогли победить "Реал" в Лиге чемпионов, да, это правда, но им было сложно каждый раз. Они будут праздновать победу, но при этом будут думать: "Эти ребята всегда усложняют нам жизнь", – сказал Симеоне.

Он также попросил игроков не опускать головы после вылета.

"Вылетать больно, несомненно. Все хотели дойти до финала, но все также видели, что команда отдала свои силы. Есть два способа заснуть после такого: один – думая, что мы сыграли плохо и не сделали того, что нужно было сделать, а другой – понимая, что мы отдали все. Эта команда сделала все возможное и заслужила аплодисменты, которые получила от болельщиков. Это был замечательный день. Мы не смогли пройти дальше, но я ухожу с чистой совестью", – сказал Симеоне.

Добавим, что свой следующий матч "Атлетико" проведет 16 марта против "Барселоны" в рамках чемпионата Испании.

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Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Aalex-696 (Немирів)
13.03.2025 в 10:16
Дуже незручний суперник для Реала. Але Атлетіко дійсно грав дуже добре.
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Комментарии 1
Aalex-696 (Немирів)
13.03.2025 в 10:16
Дуже незручний суперник для Реала. Але Атлетіко дійсно грав дуже добре.
Ответить
0
0

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