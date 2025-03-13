Диего Симеоне высказался после вылета Атлетико от Реала

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал матч против "Реала".

"Мы провели очень хороший матч, боролись невероятным образом. В некоторых эпизодах могли увеличить преимущество в свою пользу, но дошли до пенальти.

Я только что увидел повтор того момента с пенальти: судья говорит, что, когда Хулиан ступает и пробивает, он задевает мяч опорной ногой. Но мяч не меняет положения. Это можно обсуждать – был это гол или нет. Но я горжусь своими игроками, я доволен. Мы боролись достойно.

Возможно, мы так и не смогли победить "Реал" в Лиге чемпионов, да, это правда, но им было сложно каждый раз. Они будут праздновать победу, но при этом будут думать: "Эти ребята всегда усложняют нам жизнь", – сказал Симеоне.