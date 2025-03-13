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"Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса
Конкурент Лунина выразил раздражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поделися своим мнением касательно эпизода с незасчитанным голом форварда "Атлетико" Хулианом Альваресом в послематчевой серии пенальти, отмененным из-за двойного касания при ударе.
"В конечном итоге пенальти — это лотерея. Мне показалось, что Хулиан дважды коснулся мяча, и я сказал об этом арбитру. Им немного не повезло. Мы не показали свою лучшую игру, но прошли дальше — и это главное.
УЕФА все видит четко. Мне надоело это вечное нытье и жалобы по таким поводам. Арбитр не отдает предпочтение ни одной команде — ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они все видели ясно, поэтому и приняли такое решение. Они — люди и могут ошибаться, но благодаря технологии ВАР все было очевидно", - сказал бельгиец.
Напомним, "Реал" прошел "Атлетико" в рамках противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
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