"Надоело это вечное нытье". Куртуа прокомментировал эпизод с отмененным пенальти Альвареса

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поделися своим мнением касательно эпизода с незасчитанным голом форварда "Атлетико" Хулианом Альваресом в послематчевой серии пенальти, отмененным из-за двойного касания при ударе.

"В конечном итоге пенальти — это лотерея. Мне показалось, что Хулиан дважды коснулся мяча, и я сказал об этом арбитру. Им немного не повезло. Мы не показали свою лучшую игру, но прошли дальше — и это главное.

УЕФА все видит четко. Мне надоело это вечное нытье и жалобы по таким поводам. Арбитр не отдает предпочтение ни одной команде — ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они все видели ясно, поэтому и приняли такое решение. Они — люди и могут ошибаться, но благодаря технологии ВАР все было очевидно", - сказал бельгиец.