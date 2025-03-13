Александр Зинченко рассказал о том, чего ожидать от Реала в четвертьфинале ЛЧ

Украинец открыл счет в матче с "ПСВ" (2:2), что гарантировало "Арсеналу" выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это достижение, которым, по мнению Александра, стоит гордиться, но он стремится сделать еще один шаг вперед, пройдя дальше в турнире.

"Мы должны гордиться этим. Конечно, мы стремимся к большему, но это нужно доказывать на поле, а не словами. Мы находимся на очень интересном этапе сезона, где каждая игра - как финал. "Реал" - один из крупнейших клубов в мире, он выиграл этот турнир 15 раз. Они имеют много мировых звезд и огромный опыт. Но мы должны показать свой лучший футбол и с нетерпением ждем этих матчей", - сказал Зинченко.

Украинец уже имеет опыт матчей на вылет против мадридцев, ведь он играл в драматическом полуфинале 2022 года, где "Реал" победил "Манчестер Сити" по сумме двух матчей со счетом 6:5, забив дважды в концовке.

"Пожалуйста, не напоминайте мне об этом! Это очень болезненная память! Но это был невероятный опыт. Особенно для меня, в таком возрасте, играть на этой стадии и получить такой опыт - я очень благодарен за это. Единственное, что могу сказать: пока матч не закончен, нельзя расслабляться. На этом уровне ты должен быть лучшим. Если хочешь выиграть и достичь чего-то, ты должен сначала сам выйти на максимум, а потом уже конкурировать с другими", - сказал Зинченко.

Добавим, что матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом" состоятся 8 и 16 апреля.