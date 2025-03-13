Тренер Лилля - после вылета из 1/8 ЛЧ: Мы провели очень удачную кампанию, но всегда хочется большего

Главный тренер "Лилля" Бруно Женезио прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (1:2).

"Преобладающим чувством, конечно, является разочарование от того, что мы выбыли из Лиги чемпионов. Во-вторых, мы должны поздравить игроков с этим путешествием, хотя нам бы хотелось его продолжить.

Мы хорошо провели первый тайм и воспользовались своим преимуществом, открыв счет. Совершенно непонятно, почему в начале второго тайма у нас был период в 20-25 минут, когда мы перестали играть. Мы перепутали желание контролировать ситуацию с отказом от игры, вместо того чтобы продолжать делать то, что хорошо получалось у нас в первом тайме. Мы поощряли давление "Дортмунда", когда у нас была возможность создать им проблемы. И я думаю, что мы также, надо сказать, понесли очень суровое наказание, которое стало решающим. Хотя во втором тайме "Боруссия" была намного лучше нас.

Мы хотели сохранить счет, добытый в начала матча. Мы перестали прессинговать и играть глубоко. Мы просто хотели контролировать мяч и позволяли сопернику быть опасным и позволили ему вернуться в игру. И ментально тоже.

Все великие команды умеют восстанавливаться после неудач. Нужно пережить их, восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Мы провели очень удачную кампанию, но когда ты игрок или тренер на самом высоком уровне, всегда хочется большего.

Конечно, мы хотим вернуться. Место в Лиге чемпионов достается через Лигу 1. Именно поэтому нам нужно быстро мобилизоваться к субботе и заключительным девяти матчам в чемпионате. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы делать последний шаг в играх, где, возможно, требуется чуть больше эмоций. И это называется опытом. Этот поединок должен помочь нам вырасти", - цитирует Женезио пресс-служба "догов".